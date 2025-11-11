Продажи iPhone Air оказались настолько слабыми, что Apple решила перенести запуск следующей версии, запланированной на осень 2026 года. Модель, которую компания позиционировала как "самый тонкий и самый легкий" iPhone, не оправдала ожиданий и не нашла своего покупателя. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Information.

Почему Apple откладывает новый iPhone Air?

С начала продаж в сентябре продажи оставались низкими, а поставщики сокращали производство. Foxconn демонтировала большинство линий сборки – осталось лишь полторы, и даже они остановятся в конце месяца. Другой производитель, Luxshare, прекратил производство еще в октябре.

Apple надеялась, что обновленный дизайн iPhone Air станет важным изменением после iPhone X 2017 года. Однако сверхтонкий корпус толщиной 5,6 мм требовал компромиссов – меньшая батарея, одна задняя камера и высокая цена. При стартовой стоимости 999 долларов iPhone Air оказался всего на 100 долларов дешевле iPhone 17 Pro, который имеет трехкамерную систему и лучшую автономность.

Пользователи не оценили "стиль без содержания". Предыдущие эксперименты компании тоже не были успешными: компактный iPhone mini не пользовался спросом, а более крупный iPhone Plus также не стал хитом. iPhone Air стал еще одной попыткой найти четвертую модель, что сможет дополнить линейку стандартных и Pro-версий.

Как пишет MacRumors, Apple планирует разделить запуск iPhone 18 на несколько этапов: модели iPhone 18 Pro, Pro Max и складной iPhone появятся осенью 2026 года, тогда как базовый iPhone 18 и iPhone 18e – в начале 2027-го. Следующее поколение iPhone Air может дебютировать вместе с ними весной.

Компания уже работает над обновленным iPhone Air второго поколения с меньшим весом, усовершенствованным охлаждением и большей батареей, но нынешние результаты заставляют Apple пересмотреть саму концепцию устройства.

Почему Apple хочет снова избежать 9 и выпустить iPhone 20?

Apple может изменить нумерацию своих смартфонов и пропустить iPhone 19, чтобы в 2027 году презентовать iPhone 20. По данным ETNews, компания хочет отметить 20-летие легендарного устройства именно так. Ожидается, что юбилейная модель получит уникальный дизайн - возможно, это будет первый складной iPhone.

Подобную стратегию компания уже использовала, когда в 2017 году представила iPhone X вместо модели "9". Тогда Apple назвала устройство "новым этапом в истории iPhone": он впервые получил безрамочный дисплей и систему распознавания лица Face ID, заменившую кнопку Touch ID. Тим Кук тогда подчеркивал, что iPhone X "не имеет предшественника" и не "заменяет существующий продукт".