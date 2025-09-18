Как именно исчезает Eldorado?

Пока "Ощадбанк" пытается взыскать многомиллиардную задолженность, юрлица, связанные с бизнесменом Виктором Полищуком, одно за другим инициируют процедуры банкротства. "Эльдорадо" постепенно исчезает с карты украинского бизнеса вместе с активами, которые банки пытаются вернуть. Подробнее о ситуации рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Укрпочта опровергла дефолт: Смелянский объяснил убытки 2024 года

Банкротство объявили официально?

Хозяйственный суд Киева открыл дело о банкротстве ООО "Диеса" – юридического лица, которому принадлежит Eldorado.ua. Кредиторам дали 30 дней на подачу требований. Арбитражным управляющим назначен Иван Бандура.

Впрочем, это не впервые. Так, еще в сентябре 2023 года "Эльдорадо" заявляло о досудебной санации и подало иск к России на 1 миллиард гривен за возмещение убытков от войны. Компания пыталась реструктуризировать долги, в частности 30% – обещали погасить гарантированно, еще 40% – после гипотетического выигрыша в деле против России, а 30% – списать. Однако кредиторы отказались, и суд отменил этот план из-за чрезмерной неопределенности.

Заметьте. На момент открытия дела о банкротстве в Eldorado оставалось только два магазина в Киеве - в ТРЦ Gulliver и на Кольцевой дороге. И даже они уже на грани закрытия.

Что происходит с имуществом и кто за этим стоит?

Eldorado.ua юридически принадлежит ООО "Диеса". Эта компания владела не только магазинами, но и торговыми марками "Эльдорадо" и Технополис, несколькими автомобилями и землей на Киевщине. Но все имущество теперь под угрозой взыскания – из-за долгов.

По данным банков и юристов, компании, связанные с "Эльдорадо", задолжали Ощадбанку около 4 миллиардов гривен. С лета 2025 года государственный банк активно начал взимать активы, которые связывают с бизнесменом Виктором Полищуком – бывшим владельцем сети.

В июле Ощадбанк уже получил контроль над ТЦ "Gulliver" в Киеве, а теперь может забрать логистическую инфраструктуру (склады RLC) и остатки магазинов "Эльдорадо". В ответ эти компании начали массово запускать процедуры банкротства.

Так, в августе 2025 года о неплатежеспособности заявили сразу несколько фирм, в частности ООО "Инрайс Девелопмент", ООО "Евробетон" и ООО "Техенерготрейд". Все они связаны с семьей Полищука – через родственные связи, имущество и руководителей.

Умышленное банкротство или защита от кредиторов Юристы считают, что банкротство стало частью защитной стратегии, призванной усложнить процедуру взыскания. Параллельно с этим жена Полищука подала на развод – еще один возможный шаг для вывода активов из-под контроля кредиторов.

Однако суды все чаще признают такие действия фиктивными, если они нарушают права банков и поставщиков.

А что с торговыми площадями?

Там, где еще недавно работали магазины Eldorado, уже заходят конкуренты. Самые интересные локации забирает Comfy. Часть складов уничтожена во время обстрелов, другие – простаивают или заморожены.

Фактически бренд "Эльдорадо" исчез с витрин, а теперь – и из реестров. Впереди – годы волокиты в судах, банкротства, продажи активов, а возможно – и попыток вернуть часть имущества через номинальных покупателей.

Что этому предшествовало?