Что известно о возвращении брендов в Россию?
Они вернулись под своими именами, передает 24 Канал со ссылкой на российское медиа Readovka в Telegram.
Однако отмечается, что бренды вернулись в чужие помещения. И найти их можно далеко не во всей сети.
В частности российский магазин "Твое" перебрал работу у байеров и выставил на полки одежду брендов масс-маркета, которые покинули российский рынок в 2022 году, то есть Zara, Oysho, Bershka, Stradivarius и Massimo Dutti (все принадлежат компании Inditex).
Коллекции представлены в таких городах:
- Москве;
- Нижнем Новгороде;
- Петербурге;
- Казани;
- Волгограде;
- Тольятти;
- Краснодаре.
Вероятнее всего, такое сотрудничество будет на постоянной основе,
– говорится в заметке СМИ России.
Обратите внимание! Каким образом "состоялась коллаборация" – остается неизвестным. А у сотрудников указано, что товары просто поступили в магазин.
Что известно о сотрудничестве компании с Россией?
Магазины компании Inditex (является испанской международной компанией, которая относится к одному из крупнейших в мире ритейлеров одежды) прекратили работать в России еще весной 2022 года, а именно в начале марта, вскоре после начала полномасштабного вторжения Москвы в Украину.
В бренд входят:
- Zara;
- Zara Home;
- Bershka;
- Stradivarius;
- Oysho;
- Pull&Bear.
Всего в России до полномасштабной войны насчитали 502 магазина холдинга. Вообще на страну-агрессора приходилось 8,5% общей прибыли группы до вычета процентов и налогов.
Интересно! В то же время возвращение известных брендов в страну-агрессора ранее уже анонсировали различные источники.
Что еще известно о подобных брендах?
Компания Inditex действительно вышла с рынка России. Однако она оставила себе возможность всегда вернуться на рынок страны.
В компании заявляли, что продали собственность в России, но оставили себе возможность вернуться. Это возможно, если обе стороны договорятся о франшизе.