Какие люксовые бренды выбирают Labubu?

Игрушки Labubu, которые похожи на милого монстра с острыми зубами, являются относительно недорогими – 27 долларов, однако люксовые бренды проверяют, будут ли платить клиенты за роскошную вещь в сотрудничестве с такими аксессуарами, передает 24 Канал со ссылкой на CBNC.

По словам Джефф Линдквист из Boston Consulting Group, коллаборации с различными игрушечными персонажами приобрели популярность за последние десятилетия, ориентируясь на клиентов, которые могут себе позволить качественную вещь, но не являются одержимыми.

Это невероятно хорошо работает на таких платформах, как TikTok, где вирусность и культурная релевантность является тем, что влияет на видимость и желательность брендов,

– объяснил Линдквист.

Например, в июне коллекция из 14 кастомизированных очков Labubus, дизайн которых разработали Carhartt и японский бренд Sacai, собрала на аукционе 337,50 тысяч долларов, а лучший лот был продан за более чем 31 тысячу долларов.

Кроме того, старинный парижский бренд роскошных кожаных изделий Moynat также выпустили коллекцию сумок, где есть подвески к ним с изображением известной плюшевой игрушки. Известно, что фирменные полотняные сумки-тоут с монограммами от Moynat стоят от 2 150 долларов, а подвески к сумкам – от 450 долларов.

А некоторые бренды создают собственных милых персонажей, например Louis Vuitton. Летом этого года бренд выпустил линейку брелоков к сумкам в виде плюшевых животных "Louis Bear".

По данным издания Hypebeast, коллекционные подвески к сумкам от Louis Vuitton изготовлены из высококачественной кожи, меха, жемчуга и тому подобное. Цена на них колеблется от 1 270 долларов до 1 390 долларов.

Обратите внимание! Такие элитные бренды, как Tiffany или Loewe, также часто используют в своих коллекциях различных персонажей, как вот Пикачу и Тоторо. Это делается для того, чтобы привлечь младших клиентов. Кроме того, при правильном подходе такое сотрудничество еще и окупается.

Почему такое сотрудничество – это риск?

Как объясняет Томаи Сердари, профессора маркетинга Нью-Йоркского университета, таким образом бренды рискуют отчудить свою основную аудиторию.

В качестве примера есть 3 коллекции Loewe, которые были созданы вместе со Studio Ghibli. Они были успешными, однако для более традиционного бренда не имело бы смысла продавать сумочки или кошельки Totoro с мышью из фильма "Унесенные привидениями".

Профессор также предостерегает от погони за трендами, ведь такое явление, как мания на Labubu, может исчезнуть так же быстро, как и возникло.

Сейчас акции производителя игрушек Labubu упали примерно на 21% с момента достижения пика в конце августа.

Впрочем с начала этого года они все еще демонстрируют 200% роста.

