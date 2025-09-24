LEGO расширяет сеть?

Сделка, стоимостью 200 миллионов фунтов стерлингов (примерно 269,5 миллионов долларов), должна быть завершена до конца 2025 года. Об этом сообщили на сайте Merlin Entertainments, информирует 24 Канал.

Центры расположены в девяти странах и ежегодно принимают около 5 миллионов посетителей. Они сочетают интерактивные игровые зоны, творческие мастерские и магазины с продукцией LEGO.

Покупка соответствует стратегии компании усилить контроль над клиентским опытом и расширить возможности взаимодействия со своим брендом, говорится в пресс-релизе.

Почему это выгодные инвестиции для LEGO?

Генеральный директор LEGO Нильс Кристиансен отметил, что эти центры станут важной частью глобальной сети розничных магазинов, предлагая фанатам LEGO еще больше возможностей для развлечений и покупок.

Заметьте. Из 29 центров 15 расположены в Северной Америке, 7 – в Европе, а еще 7 – в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Китай, Японию и Австралию.

Что будет дальше для Merlin?

Компания Merlin, известная как оператор музеев мадам Тюссо и колеса обозрения London Eye, останется владельцем и будет управлять 11 парками Legoland по лицензии LEGO.

Справочно. Merlin Entertainments – британская компания, которая является одним из крупнейших в мире операторов тематических парков и развлекательных аттракционов. Основанная в 1998 году, компания сейчас управляет более 130 объектами в 25 странах мира. Ежегодно Merlin Entertainments принимает около 67 миллионов посетителей, что делает ее вторым по величине оператором тематических аттракционов после The Walt Disney Company.

Последние новости о LEGO

В августе LEGO сообщила о рекордном росте: за первое полугодие 2025 года ее выручка выросла на 12% и составила 5,4 миллиарда долларов. В течение этого периода компания: