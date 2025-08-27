Это самое успешное полугодие в истории?

По словам генерального директора Нильса Кристиансена, это самое успешное первое полугодие в истории компании, рассказывает 24 Канал со ссылкой на официальный отчет компании.

"Мы установили рекорд по доходам, операционной и чистой прибыли. Мы очень довольны результатами", – отметил руководитель компании.

Как вырос доход компании?

В январе – июне выручка корпорации выросла на 12% и достигла 34,6 миллиардов датских крон (5,4 миллиарда долларов), в частности:

чистая прибыль выросла на 10% – до 6,5 миллиардов крон (1 миллиард долларов);

операционная прибыль поднялась на 10% – до 9 миллиардов крон (1,4 миллиард долларов).

Благодаря чему произошел рост?

За этот период LEGO выпустила 314 новых наборов, среди которых – коллекции для домашнего декора и настенные росписи. Компания расширила партнерства и запустила наборы по мотивам анимационного сериала Bluey и аниме One Piece, а в следующем году планирует старт долгосрочного партнерства с Pokemon.

Каковы реинвестиции?

В рамках глобальных инвестиций LEGO открыла завод во Вьетнаме стоимостью 1 миллиард долларов и новый главный офис в Бостоне, США. Сейчас компания инвестирует более 1,5 миллиардов долларов в строительство завода и регионального распределительного центра в Вирджинии, которые должны открыться в 2027 году, а также расширяет производство в Мексике и Венгрии.

За первые шесть месяцев LEGO открыла 24 новых магазина, доведя общее количество торговых точек до 1079 в 54 странах, включая первый магазин в Нью-Дели, Индия.

