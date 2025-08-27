Це найуспішніще півріччя в історії?
За словами генерального директора Нільса Крістіансена, це найуспішніше перше півріччя в історії компанії, розповідає 24 Канал з посиланням на офіційний звіт компанії.
"Ми встановили рекорд за доходами, операційним і чистим прибутком. Ми дуже задоволені результатами", – зазначив керівник компанії.
Як зріс дохід компанії?
У січні – червні виручка корпорації зросла на 12% і сягнула 34,6 мільярдів данських крон (5,4 мільярди доларів), зокрема:
- чистий прибуток зріс на 10% – до 6,5 мільярдів крон (1 мільярд доларів);
- операційний прибуток піднявся на 10% – до 9 мільярдів крон (1,4 мільярд доларів).
Завдяки чому відбулось зростання?
За цей період LEGO випустила 314 нових наборів, серед яких – колекції для домашнього декору та настінні розписи. Компанія розширила партнерства й запустила набори за мотивами анімаційного серіалу Bluey та аніме One Piece, а наступного року планує старт довгострокового партнерства з Pokemon.
Якими є реінвестиції?
У межах глобальних інвестицій LEGO відкрила завод у В'єтнамі вартістю 1 мільярд доларів і новий головний офіс у Бостоні, США. Наразі компанія інвестує понад 1,5 мільярдів доларів у будівництво заводу та регіонального розподільчого центру у Вірджинії, що мають відкритися у 2027 році, а також розширює виробництво в Мексиці й Угорщині.
За перші шість місяців LEGO відкрила 24 нові магазини, довівши загальну кількість торгових точок до 1079 у 54 країнах, включно з першим магазином у Нью-Делі, Індія.
Що ще важливого у світі глобальних корпорацій?
- Чистий прибуток Pop Mart– виробника популярних Лабубу у першому півріччі 2025 року зріс майже на 400%, а дохід від іноземних операцій збільшився на 440%, досягши 5,6 мільярдів юанів.
- Компанія Keurig Dr Pepper хоче придбати Jacobs JDE Peet, сума можливої угоди – 15,7 мільярда євро. Результатом придбання стане відокремлення виробництва кави від виробництва безалкогольних напоїв, що призведе до створення двох незалежних компаній: Beverage Co. та Global Coffee Co.
- Акції Crocs обвалилися на 29,24% після того, як компанія опублікувала прогноз на поточний квартал. Згідно з ним, виручка знизиться на 9 – 11%.