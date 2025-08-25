Що відомо про купівлю JDE Peet's?

Keurig Dr Pepper та JDE Peet's оголосили про укладення остаточної угоди, згідно з якою KDP придбає JDE Peet's за готівку, повідомляє 24 Канал з посиланням на спільну заяву компаній.

Планують, що Keurig Dr Pepper заплатить 31,85 євро за акцію JDE Peet's, що передбачає премію в 33% до ринкової ціни. Загальна сума купівлі – 15,7 мільярдів євро.

Після завершення процедури KDP планує розділитися на дві незалежні публічні компанії – Beverage Co. та Global Coffee Co..

Після відокремлення Global Coffee Co. із сукупним річним чистим обсягом продажів приблизно 16 мільярдів доларів, стане найбільшою у світі компанією, що спеціалізується виключно на виробництві кави.

Маючи охоплення понад 100 країн, включаючи 40, де компанія посідає перше або друге місце на ринку за обсягом продажів, Global Coffee Co. матиме безпрецедентний портфель продуктів у всіх сегментах кави, каналах збуту та цінових категоріях.

Натомість компанія Beverage Co. з річним чистим обсягом продажів понад 11 мільярдів доларів стане масштабним конкурентом на північноамериканському ринку прохолодних напоїв обсягом 300 мільярдів доларів.

Придбання JDE Peet's очікується в першій половині 2026 року, після чого відбудеться розділення на дві компанії.

Що відбувається з цінами на каву у світі?