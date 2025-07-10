Кава скоро має подешевшати

Ціни на каву сорту арабіка зросли на 70% у 2024 році та ще на 20% у перші два місяці 2025 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Independent. Вони сягнули 10 лютого рекордного рівня в 4,20 долар за фунт.

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У виданні зазначають, що з початку 2023 року до кінця 2024 року ціни на арабіку зросли на 190%, а ціни на дешевші зерна робусти зросли на 263% за той самий період.

Представник італійського кавового гіганта Lavazzaа заявив, що волатильність цін була спричинена "ідеальним штормом" посух у Бразилії та В'єтнамі, які значно вплинули на виробництво кави, а також триваючими геополітичними потрясіннями, що призвели до збільшення транспортних витрат і термінів доставки.

Зверніть увагу! Втім, голова ради директорів компанії Джузеппе Лавацца заявив, що британські споживачі, можливо, вже бачили пік цін після 20%-го зростання вартості зерен у супермаркетах минулого року: "Ми вважаємо, що ринок досяг піку на початку цього року. Ми сподіваємося, що ціна для споживача досягла свого піку".