Кофе скоро должен подешеветь

Цены на кофе сорта арабика выросли на 70% в 2024 году и еще на 20% в первые два месяца 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Independent. Они достигли 10 февраля рекордного уровня в 4,20 доллар за фунт.

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В издании отмечают, что с начала 2023 года до конца 2024 года цены на арабику выросли на 190%, а цены на более дешевые зерна робусты выросли на 263% за тот же период.

Представитель итальянского кофейного гиганта Lavazzaа заявил, что волатильность цен была вызвана "идеальным штормом" засух в Бразилии и Вьетнаме, которые значительно повлияли на производство кофе, а также продолжающимися геополитическими потрясениями, которые привели к увеличению транспортных расходов и сроков доставки.

Обратите внимание! Впрочем, председатель совета директоров компании Джузеппе Лавацца заявил, что британские потребители, возможно, уже видели пик цен после 20%-го роста стоимости зерен в супермаркетах в прошлом году: "Мы считаем, что рынок достиг пика в начале этого года. Мы надеемся, что цена для потребителя достигла своего пика".