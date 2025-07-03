Стоимость кофе снизилась впервые за долгое время

Цены на кофе арабика на бирже Нью-Йорка упали до самого низкого уровня за семь месяцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Благодаря сухой погоде ускорился сбор урожая в Бразилии на фоне опасений по поводу слабого спроса.

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В издании отмечают, что самый активный контракт упал на целых 4,2% до 2,796 доллара за фунт. Фьючерсы на робусту упали на целых 4,4% в Лондоне, ненадолго продолжив падение после того, как президент США Дональд Трамп заявил о достижении торгового соглашения с Вьетнамом, крупнейшим в мире производителем зерен, используемых для растворимого кофе.

По данным Cooxupe, крупнейшего кофейного кооператива страны, по состоянию на конец июня в Бразилии было собрано около 31% урожая арабики, что меньше, чем 42% за аналогичный период прошлого года.

Обратите внимание! Впрочем, метеоролог Брэндон Фокс прогнозирует, что в течение следующих пяти дней ожидается сухая погода, что должно еще больше способствовать увеличению урожая. Это происходит после периода холодной погоды на прошлой неделе, хотя районы выращивания кофе избежали сильных заморозков.

Трейдер Sucafina Илья Бизов пишет, что недавнее снижение цен свидетельствует о том, что значительная часть премии за риск погоды исчезает с рынка: "Ее все еще можно вернуть, если прогнозы похолодают".

Фьючерсы упали более чем на 33% от своих февральских максимумов, что обусловлено лучшими перспективами производства в Бразилии. Предыдущие отчеты свидетельствуют о восстановлении урожайности и более высокий процент крупных бобов, чем в предыдущем сезоне, говорится в еженедельном отчете Sucafina.

Важно! Ожидается, что в этом году мировой спрос снизится на 0,5%, поскольку розничные цены остаются высокими, несмотря на недавнее падение цен на зеленый кофе, сказал глава группы по сельскохозяйственным товарам Rabobank Карлос Мера.