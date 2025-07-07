Чому шоколад так сильно подорожчав

Шоколад у Великій Британії у травні 2025 року дорожчав найшвидшими темпами за всю історію спостережень (на 17,7% з 2016 року), повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC. Сильне здорожчання стало можливим, оскільки загальна вартість харчових продуктів продовжувала зростати.

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Зверніть увагу! У виданні зазначають, що ціни на харчові продукти у королівстві зростають три місяці поспіль, зокрема збільшення у травні 2025 року на 4,4% стало найвищим показником з лютого минулого року. Основний рівень інфляції залишався на позначці 3,4% за рік до травня, що є найвищим показником за понад рік.

Заступниця головного економіста Capital Economics Рут Грегорі припустила, що це підвищення "є попередньою ознакою того, що бізнес переносить більшу частину квітневого зростання внесків до національного фонду страхування на ціни продажу". Ціни на шоколад також зросли через те, що погана погода в регіонах, де вирощують какао, таких як Гана та Кот-д'Івуар, вплинула на врожаї.

Важливо! За словами керівника відділу сільського господарства компанії Marex Джонатана Паркмана, ці дві країни виробляють понад половину всього какао у світі.