Чому ростуть ціни

Провідний науковий співробітник ННЦ "Інститут аграрної економіки" Богдан Духницький розповів, що ціни на каву, чай і какао продовжують зростати, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Комерсант Український". В середині весни минулого року вартість тонни какао подолала психологічну межу у 10 тисяч доларів, а чашка кави в Україні подорожчала майже на чверть.

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За його словами, останні кілька років на глобальному ринку какао, кави та чаю триває стале зростання цін. Причина – у кліматичних катастрофах, скороченні врожаю та дисбалансі між попитом і пропозицією.

Зростання вартості чаю розпочалось влітку 2024 року, головним чином через надмірну спеку і повені в Індії. Це спричинило для країни, яка є другим в світі виробником цього виду агропродукції, зменшення виробництва на 30% разом зі збільшенням ціни на 20%,

– говорить експерт.

Що далі буде з цінами на какао

На ринку какао ситуація дещо інша. Світове виробництво какао-бобів у сезоні 2023/24 скоротилось з 5 мільйонів до 4,4 мільйона тонн, що підштовхнуло ціни до історичного максимуму.

Черговий сплеск вартості какао-бобів відбувся в грудні 2024 року, коли їх ціна сягнула максимуму – 11 985 доларів за тонну. Станом на середину червня 2025 року какао-боби коштують 8300 – 8700 доларів за тонну,

– уточнює Духницький.

За його словами, навіть при подальшій стабілізації цін на боби какао подорожчання шоколаду є неминучим. Він прогнозує, що експерти ринку не бачать можливостей для повного відновлення виробництва, тому навіть при подальшій стабілізації цін на боби какао вартість готового шоколаду зростатиме.

Що буде з цінами на каву

Схожа ситуація і на ринку кави – попит стабільно перевищує пропозицію, а фермери скорочують продажі в очікуванні нового врожаю.

З травня 2024 року по травень 2025 року ціна кави збільшилась фактично наполовину – з 2,20 долара за фунт до 3,34 долара за фунт. Урожай 2024 року у В’єтнамі та Бразилії через тривалі погодні негаразди наприкінці літа не виправдав оптимістичних прогнозів,

– зазначає економіст.

Україна повністю залежить від імпорту кави, какао та чаю, тому глобальні коливання цін відбиваються і на наших полицях, каже фахівець.

Профільні компанії-імпортери постійно несуть додаткові ризики і збитки в умовах збройної агресії Росії проти України, вимушено закладаючи ці витрати в ціну для кінцевого споживача,

– пояснив Духницький.

За його словами, ці продукти мають здатність зберігатись тривалий час, тому внутрішнє зростання цін зазвичай відбувається з відтермінуванням у 3 – 4 місяці після глобального подорожчання.

Щодо вартості кави на українському ринку, за даними Індексу Еспресо ресурсу Опендатабот, чашка цього напою подорожчала з 32,19 гривні у червні 2024 року до 38,73 гривні у червні 2025 року,

– говорить експерт.

Зверніть увагу! За наявних прогнозів щодо неврожаю та скорочення запасів, варто очікувати поступового підвищення цін і надалі, особливо в сегменті кави та шоколаду. Тож бізнесу важливо адаптувати закупівельну стратегію, а споживачам – приготуватись до нових цінників.