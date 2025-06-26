Що незвичного у каві з кишками

Кафе, що розташоване на південному заході Китаю опинилося в центрі уваги завдяки нещодавно запущеній каві, яку готують з варених свинячих кишок, повідомляє 24 Канал із посиланням на South China Morning Post. Нетрадиційний напій, який продають у кав'ярні в Цзянью, невеликому місті провінції Сичуань, містить лате, змішане з бульйоном зі свинячих кишок та смаженою цибулею.

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Кава продається за 32 юані (4 долари США) за чашку та має три рівні смаку: початковий, середній та високий. Чим вищий рівень, тим сильніший смак кишечника.

Свинячі кишки, тушковані в червоному соусі – популярна страва в Цзянйоу. Я подумав поєднати це з кавою, щоб просувати як свій магазин, так і цю смачну їжу нашого міста,

– говорить власник кав'ярні Чжан Ючі.

Він купує варені свинячі кишки у відомому ресторані міста, а потім змішує бульйон з кишок з лате, сказав Чжан.

Ми додаємо рівно 6 грамів рідини з кишківника в каву. Це кількість, яку ми визначили після серії тестів. Ми хочемо, щоб клієнти відчули ніжність кишківника, але не хочемо погіршувати смак кави. Сподіваємося, що більшість людей зможуть це прийняти,

– говорить Чжан.

Він зазначив, що кава має солоний і солодкий смак, "як у солоного сиру".

Що думають відвідувачі про незвичну каву

З моменту поширення цього напою в інтернеті на початку червня, продажі магазину зросли більш ніж у четверо, а 80 відсотків покупців спробували цей незвичайний напій.

Я фанатка кави. Я побачила, як хтось рекомендував цей вид кави з кишківника, тому вирішила спробувати,

– розповідає відвідувачка з Ченду, провінція Сичуань.

Інший клієнт з північного Китаю сказав, що смак був просто чудовим: "Багато людей на півночі Китаю не їдять свинячі кишки. Але я думаю, що їм може сподобатись цей вид кави". Багато людей у ​​соціальних мережах на материку були захоплені цією історією та захотіли спробувати каву.

Однак інша людина сказала: "Це смішно. Я полюбляю пити каву і їсти свинячі кишки. Але не їх поєднання".

Зверніть увагу! Креативні кавові напої часто потрапляють у заголовки газет у Китаї. Кав'ярня у східній провінції Цзянсі викликала здивування, додавши до своїх лате смажений перець чилі та порошок гострого перцю. Кафе в провінції Юньнань, на південному заході Китаю, також стало трендом у соціальних мережах, змішуючи смажених черв'яків з кавою.