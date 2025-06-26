Что необычного в кофе с кишками

Кафе, расположенное на юго-западе Китая оказалось в центре внимания благодаря недавно запущенному кофе, который готовят из вареных свиных кишок, сообщает 24 Канал со ссылкой на South China Morning Post. Нетрадиционный напиток, который продают в кафе в Цзянью, небольшом городе провинции Сычуань, содержит латте, смешанное с бульоном из свиных кишок и жареным луком.

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Кофе продается за 32 юаня (4 доллара США) за чашку и имеет три уровня вкуса: начальный, средний и высокий. Чем выше уровень, тем сильнее вкус кишечника.

Свиные кишки, тушеные в красном соусе – популярное блюдо в Цзянйоу. Я подумал совместить это с кофе, чтобы продвигать как свой магазин, так и эту вкусную еду нашего города,

– говорит владелец кафе Чжан Ючи.

Он покупает вареные свиные кишки в известном ресторане города, а затем смешивает бульон из кишок с латте, сказал Чжан.

Мы добавляем ровно 6 граммов жидкости из кишечника в кофе. Это количество, которое мы определили после серии тестов. Мы хотим, чтобы клиенты почувствовали нежность кишечника, но не хотим ухудшать вкус кофе. Надеемся, что большинство людей смогут это принять,

– говорит Чжан.

Он отметил, что кофе имеет соленый и сладкий вкус, "как у соленого сыра".

Что думают посетители о необычном кофе

С момента распространения этого напитка в интернете в начале июня, продажи магазина выросли более чем в четыре раза, а 80 процентов покупателей попробовали этот необычный напиток.

Я фанатка кофе. Я увидела, как кто-то рекомендовал этот вид кофе из кишечника, поэтому решила попробовать,

– рассказывает посетительница из Чэнду, провинция Сычуань.

Другой клиент из северного Китая сказал, что вкус был просто замечательным: "Многие люди на севере Китая не едят свиные кишки. Но я думаю, что им может понравиться этот вид кофе". Многие люди в социальных сетях на материке были восхищены этой историей и захотели попробовать кофе.

Однако другой человек сказал: "Это смешно. Я люблю пить кофе и есть свиные кишки. Но не их сочетание".

Обратите внимание! Креативные кофейные напитки часто попадают в заголовки газет в Китае. Кофейня в восточной провинции Цзянси вызвала удивление, добавив к своим латте жареный перец чили и порошок острого перца. Кафе в провинции Юньнань, на юго-западе Китая, также стало трендом в социальных сетях, смешивая жареных червей с кофе.