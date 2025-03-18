Ціни на каву сягнули максимуму

Світові ціни на каву досягли багаторічного максимуму у 2024 році, збільшившись на 38,8% порівняно із середнім показником попереднього року, повідомляє 24 Канал із посиланням на ООН. Основною причиною цього, за даними Продовольчої та сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй (ФАО), стало погіршення погодних умов у ключових країнах-виробниках.

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Згідно з аналітичною запискою ФАО про світові тенденції на ринку кави, у грудні 2024 року арабіка, найбільш якісний сорт кави, продавалася на 58% дорожче, ніж роком раніше. Водночас робуста, яка використовується в основному для виробництва розчинної кави та сумішей, подорожчала на 70%.

Це призвело до скорочення розриву в цінах між двома основними сортами кави вперше з середини 1990-х років.

Кава може і далі дорожчати

У ФАО заявили, що експортні ціни на каву можуть продовжити зростання у 2025 році, якщо основні регіони вирощування зіштовхнуться із подальшим значним скороченням пропозиції. Серед ключових факторів, що вплинули на недавнє зростання цін, відмічені обмежені обсяги експорту з В'єтнаму, скорочення виробництва в Індонезії та несприятливі погодні умови у Бразилії.

У В'єтнамі тривала посуха спричинила зниження виробництва кави на 20%, а експорт скоротився на 10% другий рік поспіль. Аналогічна ситуація спостерігалася в Індонезії, де надлишкові опади у квітні-травні 2023 пошкодили кавові ягоди, викликавши падіння виробництва на 16,5% у річному вираженні, а експорт знизився на 23%.

Важливо! У Бразилії спекотна та суха погода призвела до перегляду прогнозів виробництва кави у бік зниження: замість очікуваного зростання на 5,5% прогноз тепер вказує на скорочення на 1,6%.

Транспортні витрати також зростають

Ще одним фактором зростання світових цін на каву стало збільшення транспортних витрат. Попередні дані показують, що у грудні 2024 року зростання світових цін призвело до збільшення споживчої вартості кави в США на 6,6% та в Європейському союзі на 3,75% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Високі ціни мають стати стимулом для збільшення інвестицій у технології, дослідження та розробки у кавовому секторі, який значною мірою залежить від дрібних фермерів. Це допоможе підвищити стійкість до кліматичних змін,

– зазначив Бубакер Бен-Бельхассен, директор Департаменту ринків та торгівлі ФАО.

Він додав, що зміна клімату довгостроково впливає на виробництво кави.