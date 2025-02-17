Що відбувається на світовому ринку какао

Трейдери та компанії, які виробляють шоколад, масово скуповують залишки навіть низькоякісного какао, адже світовий ринок потерпає від кількох років поганих врожаїв, повідомляє 24 Канал із посиланням на Fiinancial Times. За даними Wells Fargo, ціни на шоколад у США зросли на 20% порівняно з минулим роком.

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Запаси какао на лондонській біржі Intercontinental Exchange скоротилися з понад 100 000 тонн рік тому до всього 21 000 тонн,

– повідомляє компанія.

За останні два роки вартість какао потроїлася, досягнувши максимуму за 50 років. Внаслідок цього виробники зменшують розміри плиток, змінюють рецептуру та шукають способи обійти рекордні витрати.

Зверніть увагу! Ситуація настільки критична, що американська Hershey звернулася до регулятора деривативів США з проханням дозволити їй закупити через біржу Нью-Йорка 90 000 тонн какао – у дев'ять разів більше за встановлений ліміт.