Почему растут цены

Ведущий научный сотрудник ННЦ "Институт аграрной экономики" Богдан Духницкий рассказал, что цены на кофе, чай и какао продолжают расти, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Коммерсант Украинский". В середине весны прошлого года стоимость тонны какао преодолела психологический предел в 10 тысяч долларов, а чашка кофе в Украине подорожала почти на четверть.

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По его словам, последние несколько лет на глобальном рынке какао, кофе и чая продолжается устойчивый рост цен. Причина – в климатических катастрофах, сокращении урожая и дисбалансе между спросом и предложением.

Рост стоимости чая начался летом 2024 года, главным образом из-за чрезмерной жары и наводнения в Индии. Это повлекло для страны, которая является вторым в мире производителем этого вида агропродукции, уменьшение производства на 30% вместе с увеличением цены на 20%,

– говорит эксперт.

Что дальше будет с ценами на какао

На рынке какао ситуация несколько иная. Мировое производство какао-бобов в сезоне 2023/24 сократилось с 5 миллионов до 4,4 миллиона тонн, что подтолкнуло цены до исторического максимума.

Очередной всплеск стоимости какао-бобов состоялся в декабре 2024 года, когда их цена достигла максимума – 11 985 долларов за тонну. По состоянию на середину июня 2025 года какао-бобы стоят 8300 – 8700 долларов за тонну,

– уточняет Духницкий.

По его словам, даже при дальнейшей стабилизации цен на бобы какао подорожание шоколада является неизбежным. Он прогнозирует, что эксперты рынка не видят возможностей для полного восстановления производства, поэтому даже при дальнейшей стабилизации цен на бобы какао стоимость готового шоколада будет расти.

Что будет с ценами на кофе

Похожая ситуация и на рынке кофе – спрос стабильно превышает предложение, а фермеры сокращают продажи в ожидании нового урожая.

С мая 2024 года по май 2025 года цена кофе увеличилась фактически наполовину – с 2,20 доллара за фунт до 3,34 доллара за фунт. Урожай 2024 года во Вьетнаме и Бразилии из-за длительных погодных проблем в конце лета не оправдал оптимистичных прогнозов,

– отмечает экономист.

Украина полностью зависит от импорта кофе, какао и чая, поэтому глобальные колебания цен отражаются и на наших полках, говорит специалист.

Профильные компании-импортеры постоянно несут дополнительные риски и убытки в условиях вооруженной агрессии России против Украины, вынужденно закладывая эти расходы в цену для конечного потребителя,

– объяснил Духницкий.

По его словам, эти продукты имеют способность храниться длительное время, поэтому внутренний рост цен обычно происходит с отсрочкой в 3 – 4 месяца после глобального подорожания.

По стоимости кофе на украинском рынке, по данным Индекса Эспрессо ресурса Опендатабот, чашка этого напитка подорожала с 32,19 гривны в июне 2024 года до 38,73 гривны в июне 2025 года,

– говорит эксперт.

Обратите внимание! При имеющихся прогнозах относительно неурожая и сокращения запасов, стоит ожидать постепенного повышения цен и в дальнейшем, особенно в сегменте кофе и шоколада. Поэтому бизнесу важно адаптировать закупочную стратегию, а потребителям – приготовиться к новым ценникам.