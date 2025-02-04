Відомий виробник кави сплачує в бюджет РФ більше податків, ніж в український, – ЗМІ

Як пише OBOZ.UA, відповідно до підрахунків Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), від корпорації, до якої входила Jacobs (Mondelez International), у російський бюджет у 2023 році надійшов 61 мільйон доларів, інформує 24 Канал.

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Цілком можливо, що ці гроші могли бути скеровані на закупівлю Росією 316 дронів-камікадзе "Шахед" або 6 гіперзвукових ракет Х-47 "Кинджал", передає "Телеграф".

Ба більше, українська "донька" компанії "Якобз Дау Егбертс Україна" не засуджувала публічно повномасштабне вторгнення РФ та не оголошувала про підтримку ЗСУ.

Проте компанія й далі працює на українському ринку, продаючи продукцію через великі мережі супермаркетів та компанії-дистрибутори.

Різниця у сумах сплачених податків у бюджет РФ та України

Дохід Jacobs у 2022 у Росії склав 42,7 мільярда рублів (610 мільйонів доларів), а сплачений податок на прибуток – 2,2 мільярда рублів (31,4 мільйона доларів). І це не всі фінансові зобов'язання, адже не враховуються ПДВ та податки на заробітну плату.

На противагу цьому в Україні за подібний період виручка компанії склала 2,9 мільярда гривень, а податок на прибуток — лише 22,6 мільйона гривень. Рік потому, у 2023, прибутки вже дійшли до 4 мільярдів гривень, а податок – до 32,2 мільйона гривень. Але все одно це менше, ніж отримав бюджет РФ.

Замість закриття – ребрендинг: Jacobs і далі розширює бізнес у РФ

Jacobs не відреагувала на заклики міжнародної спільноти та бойкот у Швеції та Норвегії, і не просто не покинула ринок РФ, а продовжила інвестувати в його економіку. Адже у червні 2022 року було відкрито новий виробничий комплекс у Ленінградській області. Ба більше, компанія провела ребрендинг: на полицях магазинів замість товарів Jacobs Monarch з'явилась продукція Monarch Original.



Jacobs активно працює на ринку Росії / Фото "Фокус"

Влада Нідерландів, де розташована штаб-квартира компанії, не здивувалась такому рішенню. Проте у Jacobs зауважили, що "кава – це необхідний для життя продукт", тому вони не можуть залишити російських споживачів.

Українське ж керівництво Jacobs обирає мовчати

На питання, чому компанія продовжує працювати у РФ та публічно не підтримує Україну, директор "Якобз Дау Егбертс Україна" Павло Варчук відмовився відповідати, не коментуючи поточну ситуацію.

Великі компанії та торгівельні мережі, завдяки яким і продається продукція Jacobs в Україні, не вбачають у цьому порушення законодавства.

Тож єдиним важелем впливу, який що може змусити Jacobs змінити свою політику, залишається суспільний тиск. Вирішальними у цій справі можуть стати громадський бойкот та обмеження співпраці з компаніями, які мають подібну політику щодо ведення бізнесу у РФ.