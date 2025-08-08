Що сталося?

Після завершення основної сесії на біржі папери компанії трохи відновилися, додавши понад 3%, але загальна втрата ринкової вартості залишається значною. Ідеться про втрату майже третини вартості за один день, інформує 24 Канал з посиланням на Spiegel.

Генеральний директор Crocs Ендрю Ріс пояснив, що американці стали обережніше витрачати гроші на непершочергові товари.

Ба більше, компанія очікує додаткові витрати у 40 мільйонів доларів у другій половині року через мита, запроваджені ще адміністрацією Трампа. Натомість потенційне підвищення цін на взуття, за словами Ріса, може ще більше знизити попит.

Є і додаткові виклики?

Імовірно, чемпіонат світу з футболу у 2026 році та Олімпійські ігри у Лос-Анджелесі у 2028 році можуть переорієнтувати покупців на класичні кросівки, створивши нову хвилю конкуренції.

Збитки попри зростання: попри 3,4% росту виручки у минулому кварталі (до 1,15 мільярдів доларів), компанія зазнала 492 мільйонів доларів збитків через знецінення бренду Heydude.

Для порівняння, торік у цей самий період Crocs мала 229 мільйонів доларів прибутку.