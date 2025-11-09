Як платити за YouTube Premium менше зараз?

Відчутно "переплачують" власники пристроїв від Apple. Річ у тім, що для них діє комісія 30% на всі покупки через App Store, повідомляє 24 Канал з посиланням на ScreenApp.

Читайте також IT-фахівці з бронюванням мають найвищі зарплати: скільки заробляють в галузі

Як приклад:

купити YouTube Premium через App Store можна за 159 гривень на місяць;

а от ціна покупки через браузер відчутно нижча – 99 гривень на місяць.

Зауважте! Себто, через браузер покупка обходиться на 40% дешевше.

Як отримати підписку YouTube Premium на пристрої Apple через браузер:

Перейдіть на офіційний сайт YouTube. Це можна зробити за посиланням.

Далі потрібно зайти в акаунт Google.

Після авторизації проведіть оплату і активуйте підписку.

Зверніть увагу! Після цього активується YouTube Premium у застосунку.

Що ще важливо знати про YouTube зараз?