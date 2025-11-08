Яка монетизація на YouTube зараз?

Також для монетизації визначальним є тип контенту і формат відео, повідомляє 24 Канал з посиланням на Exploding Topics.

Читайте також Найвищі податки на доходи: в якій країні Європи рекордно висока ставка

За 1000 переглядів монетизація на YouTube зараз:

від 3 до 11 доларів – найбільша монетизація. Така доступна виключно для низки країн, а саме Великої Британії, Австралії, США та Німеччини.

а от для більшості країн монетизація складає – від пари центів і до 2 доларів. Зараз таку оплату отримують творці контенту для Бразилії, індії, Південно-Східної Азії та навіть України.

Це означає, що за 200 тисяч переглядів в найкращому випадку можна отримати:

приблизно 2 200 доларів – в США, де найвища монетизація;

і максимум 400 доларів – для країн з найнижчою монетизацією.

Що ще важливо знати про заробіток з YouTube?