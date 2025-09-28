Як заробляти на YouTube?

Як працює монетизація, що впливає на прибуток, і на що треба звертати увагу, щоб досягти успіху, розповідає 24 Канал.

За офіційними даними, YouTube Partner Programme (YPP), заробіток творців формується від таких джерел:

Реклама (ads) – відео з включеними рекламними блоками.

Інші функції монетизації: членство каналу (channel memberships), подарунки у стрімах (Super Chat, Super Stickers), Super Thanks, підписки YouTube Premium.

Shorts монетизація – спеціальні механізми доходу для коротких відео у Shorts Feed.

Фішки, які впливають на заробіток?

Ось деякі нюанси, про які говорять не так часто, але вони важливі:

Розподіл доходу (revenue share) залежно від виду монетизації

За рекламу на відео (Watch Page Monetisation Module) творець отримує 55 % чистого доходу.

За членства, Super Chat / Super Stickers / Super Thanks — 70 % від нетто доходу.

При рекламі в Shorts: автор отримує 45 % від доходу, який виділений для Shorts.

Зауважте. Ці відсотки часто не враховуються, коли люди просто рахують "вистачить чи не вистачить переглядів", але вони можуть суттєво змінити "чистий дохід".

Чому важливо дотримуватись політики YouTube щодо контенту?

Якщо відео або канал порушує правила (наприклад, використання чужого контенту без монтажу чи коментарів, копіювання), монетизацію можуть призупинити або взагалі заблокувати.

Навіть якщо канал має велику кількість підписників, але контент не унікальний або часто повторюваний, можливості для заробітку обмежені. Тож, важлива не лише кількість, а й якість, оригінальність, спосіб подання контенту.

Чи є пасивний заробіток на YouTube?

YouTube Premium – це своєрідний "пасивний" дохід від підписок Відео, які дивляться користувачі з YouTube Premium. Вони приносять додатковий дохід творцю, пропорційно до часу перегляду. Це може бути суттєво, особливо для каналів із аудиторією, яка віддає перевагу відсутності реклами.

Ще один цікавий варіант заробітку – Shorts. Це кроткі відео, які дають можливість залучати велику кількість переглядів швидко, але ставка доходу на Shorts часто нижча, ніж на довгих форматах. Більш того, дохід від Shorts розподіляється з пулу, і щоб отримати гарний прибуток, треба мати стабільно багато переглядів Shorts, пише B4 Media.

Географія аудиторії і демографія впливають?

Якщо коротко, то так. Якщо хочете гарно заробляти на YouTube, важливо не просто мати перегляди, а щоб це були перегляди з країн із високими ставками реклами (наприклад США, Канада, Західна Європа). Якщо більшість аудиторії з країн із низькими CPM, – загальний дохід може бути низьким навіть при великій кількості переглядів.

Довідково. За останні 4 роки YouTube виплатив творцям понад 100 мільярдів доларів, повідомляє CNBC. Ідеться не тільки про блогерів, а і музикантів, продакшн-студії та незалежні медіа. Ба більше, кількість каналів, які заробляють понад 100 000 доларів на рік, зросла на 45%.

Джерело: cnet