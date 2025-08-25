Який дохід приносять відео у YouTube зараз?

За 1000 переглядів в деяких країнах можна отримати до 30 доларів, пише 24 Канал.

Найбільша монетизація надається за відео з таких країн:

США – платять від 5 до 30 доларів;

Канади – від 5 до 20 доларів;

Великої Британії – від 4 до 15 доларів;

Німеччини – від 4 до 12 доларів.

Потрібно також зауважити, що кошти платяться не за всі перегляди. Монетизуються лише ті, які відповідають вимогам платформи. Наприклад, грає роль тривалість перегляду.

Яка монетизація відео на YouTube в Україні?

Станом на зараз, за 1000 монетизованих переглядів YouTube готовий заплатити автору з України – від 0,3 до 0,5 долари. Тобто, аби заробити мінімальну зарплату – 8 000 гривень (приблизно 190 доларів) в Україні потрібно орієнтоівно від 380 до 630 тисяч переглядів.

А от за 10 тисяч переглядів сума буде доволі незначна – 3 – 5 доларів. Тобто від 123 до 210 гривень (за теперішнім курсом).