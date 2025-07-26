Монетизація на YouTube

YouTube пропонує декілька способів монетизації своїх каналів, повідомляє 24 Канал з посиланням на AIR Media-Tech.

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Процес оплати на YouTube здебільшого орієнтований на дохід від реклами. Отже, платформа платить не за сам факт перегляду відео, а за покази реклами, які з ним пов'язані. Є кілька варіантів монетизації:

Cost Per Mille (CPM)

CPM – це ціна за тисячу показів реклами. Вона показує, скільки рекламодавець готовий заплатити за показ своєї реклами для 1 000 глядачів.

Revenue Per Mille (RPM)

RPM – це дохід за тисячу переглядів, який отримує автор. YouTube отримує 45% свого доходу від реклами, а автор відео – 55%.

Скільки YouTube платить за перегляди?

В середньому YouTube платить від 0,003 долара до 0,005 долара за перегляд. Отже, за 10 000 переглядів ви можете розраховувати заробити від 30 до 50 доларів.

Проте можна заробляти й до 100 доларів для довготривалих відео. Це стосується англомовного або міжнародного контенту, орієнтованого на аудиторію зі США, Великої Британії, Канади, Австралії чи Німеччини.

Важливу роль відіграє також тематика контенту. Наприклад, відео про фінанси, інвестиції, технології, бізнес і B2B‑сфери приносять найвищий CPM. Натомість розважальні ролики, влоги чи гумористичні відео мають нижчу монетизацію.