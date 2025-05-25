Що таке монетизація YouTube

Як підключити монетизацію на YouTube, скільки потрібно підписників і переглядів, та які джерела доходу відкриваються для авторів, розповідає 24 Канал.

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Монетизація – це можливість заробляти гроші з відео на вашому каналі. Це може бути:

  • Реклама перед або під час відео (Google AdSense)
  • Спонсорство глядачів (Підписки на канал)
  • Суперчати (пожертви під час стрімів)
  • Продаж мерчу (через спеціальні платформи)
  • Партнерські програми (бренди, інтеграції)

Зауважте. Основою для монетизації є Партнерська програма YouTube (YPP) – саме вона відкриває доступ до більшості інструментів заробітку.

Хто може підключити монетизацію: головні вимоги

Щоб приєднатися до Партнерської програми, ваш канал має відповідати таким критеріям:

  • Мінімум 1 000 підписників
  • Щонайменше 4 000 годин перегляду за останні 12 місяців, або 10 мільйонів переглядів Shorts за останні 90 днів

Також потрібно:

  • Проживати в країні, де доступна монетизація (Україна – у списку)
  • Мати акаунт Google, який не порушує правил YouTube
  • Активувати двохетапну перевірку акаунту
  • Дотримуватися Правил спільноти і політики монетизації контенту

Як увімкнути монетизацію: покрокова інструкція

Крок 1: Зайдіть у YouTube Studio. Для цього перейдіть за адресою – studio.youtube.com.

Крок 2: Увійдіть у розділ "Монетизація": у лівому меню натисніть "Монетизація". Якщо канал ще не відповідає вимогам, ви побачите сірий статус і лічильники прогресу (підписники + години перегляду). Натисніть "Повідомити мене", щоб отримати сповіщення, коли канал буде готовий.

Крок 3: Подайте заявку. Це теж зробити просто. Якщо всі умови виконано – натисніть "Подати заявку". Далі: погодьтеся з умовами Партнерської програми YouTube; створіть або під'єднайте обліковий запис Google AdSense; дочекайтесь перевірки каналу (може тривати кілька днів).

Що буде після схвалення

Після схвалення заявки ви зможете:

  • Увімкнути показ реклами на відео
  • Отримувати дохід із YouTube Premium
  • Активувати суперчати, підписки та інші функції
  • Увімкнути монетизацію для кожного відео можна окремо – це робиться в менеджері контенту.

Скільки можна заробити

Доходи залежать від кількості переглядів; географії аудиторії (наприклад, у США CPM вищий); тривалості відео; типу реклами (банери, пропуски, інтеграції); тематики каналу (фінанси, технології – дорожчі за розваги). У середньому автори отримують від 1 до 5 доларів за 1000 переглядів, але реальна сума може сильно відрізнятись.