Що таке монетизація YouTube
Як підключити монетизацію на YouTube, скільки потрібно підписників і переглядів, та які джерела доходу відкриваються для авторів, розповідає 24 Канал.
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Монетизація – це можливість заробляти гроші з відео на вашому каналі. Це може бути:
- Реклама перед або під час відео (Google AdSense)
- Спонсорство глядачів (Підписки на канал)
- Суперчати (пожертви під час стрімів)
- Продаж мерчу (через спеціальні платформи)
- Партнерські програми (бренди, інтеграції)
Зауважте. Основою для монетизації є Партнерська програма YouTube (YPP) – саме вона відкриває доступ до більшості інструментів заробітку.
Хто може підключити монетизацію: головні вимоги
Щоб приєднатися до Партнерської програми, ваш канал має відповідати таким критеріям:
- Мінімум 1 000 підписників
- Щонайменше 4 000 годин перегляду за останні 12 місяців, або 10 мільйонів переглядів Shorts за останні 90 днів
Також потрібно:
- Проживати в країні, де доступна монетизація (Україна – у списку)
- Мати акаунт Google, який не порушує правил YouTube
- Активувати двохетапну перевірку акаунту
- Дотримуватися Правил спільноти і політики монетизації контенту
Як увімкнути монетизацію: покрокова інструкція
Крок 1: Зайдіть у YouTube Studio. Для цього перейдіть за адресою – studio.youtube.com.
Крок 2: Увійдіть у розділ "Монетизація": у лівому меню натисніть "Монетизація". Якщо канал ще не відповідає вимогам, ви побачите сірий статус і лічильники прогресу (підписники + години перегляду). Натисніть "Повідомити мене", щоб отримати сповіщення, коли канал буде готовий.
Крок 3: Подайте заявку. Це теж зробити просто. Якщо всі умови виконано – натисніть "Подати заявку". Далі: погодьтеся з умовами Партнерської програми YouTube; створіть або під'єднайте обліковий запис Google AdSense; дочекайтесь перевірки каналу (може тривати кілька днів).
Що буде після схвалення
Після схвалення заявки ви зможете:
- Увімкнути показ реклами на відео
- Отримувати дохід із YouTube Premium
- Активувати суперчати, підписки та інші функції
- Увімкнути монетизацію для кожного відео можна окремо – це робиться в менеджері контенту.
Скільки можна заробити
Доходи залежать від кількості переглядів; географії аудиторії (наприклад, у США CPM вищий); тривалості відео; типу реклами (банери, пропуски, інтеграції); тематики каналу (фінанси, технології – дорожчі за розваги). У середньому автори отримують від 1 до 5 доларів за 1000 переглядів, але реальна сума може сильно відрізнятись.