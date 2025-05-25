Що таке монетизація YouTube

Як підключити монетизацію на YouTube, скільки потрібно підписників і переглядів, та які джерела доходу відкриваються для авторів, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Монетизація на YouTube: скільки платять за 1000 переглядів

Монетизація – це можливість заробляти гроші з відео на вашому каналі. Це може бути:

Реклама перед або під час відео (Google AdSense)

Спонсорство глядачів (Підписки на канал)

Суперчати (пожертви під час стрімів)

Продаж мерчу (через спеціальні платформи)

Партнерські програми (бренди, інтеграції)

Зауважте. Основою для монетизації є Партнерська програма YouTube (YPP) – саме вона відкриває доступ до більшості інструментів заробітку.

Хто може підключити монетизацію: головні вимоги

Щоб приєднатися до Партнерської програми, ваш канал має відповідати таким критеріям:

Мінімум 1 000 підписників

Щонайменше 4 000 годин перегляду за останні 12 місяців, або 10 мільйонів переглядів Shorts за останні 90 днів

Також потрібно:

Проживати в країні, де доступна монетизація (Україна – у списку)

Мати акаунт Google, який не порушує правил YouTube

Активувати двохетапну перевірку акаунту

Дотримуватися Правил спільноти і політики монетизації контенту

Як увімкнути монетизацію: покрокова інструкція

Крок 1: Зайдіть у YouTube Studio. Для цього перейдіть за адресою – studio.youtube.com.

Крок 2: Увійдіть у розділ "Монетизація": у лівому меню натисніть "Монетизація". Якщо канал ще не відповідає вимогам, ви побачите сірий статус і лічильники прогресу (підписники + години перегляду). Натисніть "Повідомити мене", щоб отримати сповіщення, коли канал буде готовий.

Крок 3: Подайте заявку. Це теж зробити просто. Якщо всі умови виконано – натисніть "Подати заявку". Далі: погодьтеся з умовами Партнерської програми YouTube; створіть або під'єднайте обліковий запис Google AdSense; дочекайтесь перевірки каналу (може тривати кілька днів).

Що буде після схвалення

Після схвалення заявки ви зможете:

Увімкнути показ реклами на відео

Отримувати дохід із YouTube Premium

Активувати суперчати, підписки та інші функції

Увімкнути монетизацію для кожного відео можна окремо – це робиться в менеджері контенту.