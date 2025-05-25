Что такое монетизация YouTube
Как подключить монетизацию на YouTube, сколько нужно подписчиков и просмотров, и какие источники дохода открываются для авторов, рассказывает 24 Канал.
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Монетизация – это возможность зарабатывать деньги с видео на вашем канале. Это может быть:
- Реклама перед или во время видео (Google AdSense)
- Спонсорство зрителей (подписки на канал)
- Суперчаты (пожертвования во время стримов)
- Продажа мерча (через специальные платформы)
- Партнерские программы (бренды, интеграции)
Обратите внимание. Основой для монетизации является Партнерская программа YouTube (YPP) – именно она открывает доступ к большинству инструментов заработка.
Кто может подключить монетизацию: главные требования
Чтобы присоединиться к Партнерской программе, ваш канал должен соответствовать следующим критериям:
- Минимум 1 000 подписчиков
- Минимум 4 000 часов просмотра за последние 12 месяцев, или 10 миллионов просмотров или 10 миллионов просмотров Shorts за последние 90 дней
Также нужно:
- Проживать в стране, где доступна монетизация (Украина – в списке)
- Иметь аккаунт Google, который не нарушает правил YouTube
- Активировать двухэтапную проверку аккаунта
- Соблюдать Правила сообщества и политику монетизации контента
Как включить монетизацию: пошаговая инструкция
Шаг 1: Зайдите в YouTube Studio. Для этого перейдите по адресу – studio.youtube.com.
Шаг 2: Войдите в раздел "Монетизация": в левом меню нажмите "Монетизация". Если канал еще не соответствует требованиям, вы увидите серый статус и счетчики прогресса (подписчики + часы просмотра). Нажмите "Уведомить меня", чтобы получить оповещение, когда канал будет готов.
Шаг 3: Подайте заявку. Это тоже сделать просто. Если все условия выполнены – нажмите "Подать заявку". Далее: согласитесь с условиями Партнерской программы YouTube; создайте или подключите учетную запись Google AdSense; дождитесь проверки канала (может занять несколько дней).
Что будет после одобрения
После одобрения заявки вы сможете:
- Включить показ рекламы на видео
- Получать доход с YouTube Premium
- Активировать суперчаты, подписки и другие функции
- Включить монетизацию для каждого видео можно отдельно – это делается в менеджере контента.
Сколько можно заработать
Доходы зависят от количества просмотров; географии аудитории (например, в США CPM выше); продолжительности видео; типа рекламы (баннеры, пропуски, интеграции); тематики канала (финансы, технологии – дороже развлечений). В среднем авторы получают от 1 до 5 долларов за 1000 просмотров, но реальная сумма может сильно отличаться.