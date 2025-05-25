Что такое монетизация YouTube

Как подключить монетизацию на YouTube, сколько нужно подписчиков и просмотров, и какие источники дохода открываются для авторов, рассказывает 24 Канал.

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Монетизация – это возможность зарабатывать деньги с видео на вашем канале. Это может быть:

  • Реклама перед или во время видео (Google AdSense)
  • Спонсорство зрителей (подписки на канал)
  • Суперчаты (пожертвования во время стримов)
  • Продажа мерча (через специальные платформы)
  • Партнерские программы (бренды, интеграции)

Обратите внимание. Основой для монетизации является Партнерская программа YouTube (YPP) – именно она открывает доступ к большинству инструментов заработка.

Кто может подключить монетизацию: главные требования

Чтобы присоединиться к Партнерской программе, ваш канал должен соответствовать следующим критериям:

  • Минимум 1 000 подписчиков
  • Минимум 4 000 часов просмотра за последние 12 месяцев, или 10 миллионов просмотров или 10 миллионов просмотров Shorts за последние 90 дней

Также нужно:

  • Проживать в стране, где доступна монетизация (Украина – в списке)
  • Иметь аккаунт Google, который не нарушает правил YouTube
  • Активировать двухэтапную проверку аккаунта
  • Соблюдать Правила сообщества и политику монетизации контента

Как включить монетизацию: пошаговая инструкция

Шаг 1: Зайдите в YouTube Studio. Для этого перейдите по адресу – studio.youtube.com.

Шаг 2: Войдите в раздел "Монетизация": в левом меню нажмите "Монетизация". Если канал еще не соответствует требованиям, вы увидите серый статус и счетчики прогресса (подписчики + часы просмотра). Нажмите "Уведомить меня", чтобы получить оповещение, когда канал будет готов.

Шаг 3: Подайте заявку. Это тоже сделать просто. Если все условия выполнены – нажмите "Подать заявку". Далее: согласитесь с условиями Партнерской программы YouTube; создайте или подключите учетную запись Google AdSense; дождитесь проверки канала (может занять несколько дней).

Что будет после одобрения

После одобрения заявки вы сможете:

  • Включить показ рекламы на видео
  • Получать доход с YouTube Premium
  • Активировать суперчаты, подписки и другие функции
  • Включить монетизацию для каждого видео можно отдельно – это делается в менеджере контента.

Сколько можно заработать

Доходы зависят от количества просмотров; географии аудитории (например, в США CPM выше); продолжительности видео; типа рекламы (баннеры, пропуски, интеграции); тематики канала (финансы, технологии – дороже развлечений). В среднем авторы получают от 1 до 5 долларов за 1000 просмотров, но реальная сумма может сильно отличаться.