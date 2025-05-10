Сколько можно заработать за 1 000 просмотров на YouTube

Заработок на YouTube варьируется в зависимости от темы контента, состава аудитории и географии зрителей. Больше всего платят за финансовые, технические и образовательные видео. За 1 000 просмотров таких видео можно получить до 15 долларов США, передает 24 Канал.

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В то же время развлекательные и игровые ролики приносят значительно меньше: от 0,5 доллара США до 5 долларов США. Впрочем, заработок на просмотрах также зависит от того, из каких стран происходят зрители. В государствах с более высокими ставками за рекламу авторы получают большие прибыли.

Обратите внимание! Прибыль формируется только с монетизированных просмотров, которые обычно составляют лишь 40 – 60% от всех просмотров видео.

Сколько YouTube платит за просмотры в разных странах

Доходы с YouTube существенно зависят от страны просмотра, ведь рекламодатели в разных регионах имеют разные бюджеты. Таким образом, самые высокие ставки за 1 000 просмотров (CPM) наблюдаются в:

США: 5 – 30 долларов США;

Канаде: 5 – 20 долларов США;

Великобритании: 4 – 15 долларов США;

Германии: 4 – 12 долларов США.

В то же время в странах с более низкой покупательной способностью, например Индия, CPM значительно ниже: всего 0,2 – 1,5 доллара США. Поэтому авторы из Северной Америки и Европы зарабатывают в несколько раз больше при одинаковом количестве просмотров.