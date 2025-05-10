Скільки можна заробити за 1 000 переглядів на YouTube

Заробіток на YouTube варіюється залежно від теми контенту, складу аудиторії та географії глядачів. Найбільше платять за фінансові, технічні й освітні відео. За 1 000 переглядів таких відео можна отримати до 15 доларів США, передає 24 Канал.

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Водночас розважальні та ігрові ролики приносять значно менше: від 0,5 долара США до 5 доларів США. Втім, заробіток на переглядах також залежить від того, з яких країн походять глядачі. У державах із вищими ставками за рекламу автори отримують більші прибутки.

Зверніть увагу! Прибуток формується лише з монетизованих переглядів, які зазвичай становлять лише 40 – 60% від усіх переглядів відео.

Скільки YouTube платить за перегляди у різних країнах

Доходи з YouTube суттєво залежать від країни перегляду, адже рекламодавці в різних регіонах мають різні бюджети. Таким чином, найвищі ставки за 1 000 переглядів (CPM) спостерігаються у:

США: 5 – 30 доларів США;

Канаді: 5 – 20 доларів США;

Великобританії: 4 – 15 доларів США;

Німеччині: 4 – 12 доларів США.

Водночас у країнах з нижчою купівельною спроможністю, як-от Індія, CPM значно нижчий: лише 0,2 – 1,5 долара США. Тож автори з Північної Америки та Європи заробляють у кілька разів більше при однаковій кількості переглядів.