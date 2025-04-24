Новий YouTube

Новий інтерфейс, як і раніше, має кнопки для кожної важливої дії. Кнопка "Відтворення/Пауза" стала більш помітною, за нею йде кнопка "Далі" та позначка часу. Після цього з'являється нова кнопка розділів. Раніше її функцію виконувало натискання на будь-яке вільне місце на панелі керування, хоча потім область взаємодії звузили до натискання на заголовок поточного розділу. Кожен з елементів розміщений у власній округлій капсулі. Якщо раніше вся нижня панель була прозорою, але злегка затемненою, то нова повністю прозора, але з темними "острівцями", на яких розташовані блоки кнопок, повідомляє 24 Канал з посиланням на Neowin.

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Кнопка гучності переміщується на інший бік панелі керування плеєром, тепер вона ділить свою капсулу з іншими піктограмами дій, такими як налаштування та повноекранний режим. Субтитри також лишилися на місці.



Новий дизайн плеєра YouTube / Колаж 24 Каналу

Крім цього, YouTube застосував стиль матового скла для своїх меню, використовуючи напівпрозоре розмиття, а перемикачі тепер мають сірий колір, а не червоний.



Новий дизайн плеєра YouTube / Колаж 24 Каналу

Потенційно важливою функціональною зміною є регулювання гучності. Здається, ви більше не можете наводити курсор на повзунок гучності і прокручувати або навіть використовувати клавіші вгору або вниз, щоб налаштувати звук, пише Neowin, журналісти якого одними з перших отримали доступ до нового інтерфейсу. Але є імовірність, що це лише тимчасовий баг. Видання також заявляє, що встановлення сторонніх розширень, таких як Sponsorblock, може вплинути на розміщення меню в новому дизайні.

Це нікому не подобається

Деякі користувачі незадоволені новим виглядом плеєра. Реакції, якими діляться в мережі, свідчать про значне розчарування зміненим макетом. Хоча, на перший, погляд, зміни не такі вже й великі – пересунули кілька кнопок і помістили їх на острівці – багато хто все одно вважає це відчутною зміною функціональності. Аудиторія поспішила висловити своє невдоволення й поставила під сумнів необхідність змін узагалі:

UX-розробники повинні якось виправдовувати свої зарплати. Користувацький інтерфейс і так був чудовим, але їм потрібно обґрунтувати, чому Google має платити їм, щоб вони продовжували працювати над безглуздими і поганими оновленнями,

– цитує один з відгуків джерело.

Це не перший випадок, коли YouTube втручається у свій інтерфейс або вносить зміни, які не подобаються користувачам:

Мабуть, однією з найбільш пам'ятних суперечок щодо інтерфейсу стало видалення яскраво-червоної кнопки "Підписатися", яка роками була основним елементом ідентичності платформи. Ця зміна призвела до того, що помітна червона кнопка була замінена на білу або сіру кнопку з червоним текстом. Цей крок викликав здивування, неприязнь і розгубленість серед користувачів і творців, які вважали, що нова кнопка стала менш помітною і не виділяється так само ефективно, як заклик до дії.

Зовсім недавно виникли суперечки щодо більших мініатюр на головній сторінці, а також візуальних змін, які міняли місцями розташування рекомендацій і блоку з заголовком, описом та коментарями.

Видалення лічильника дизлайків також викликало значну негативну реакцію спільноти, як і попередні зміни в монетизації, що вплинули на творців.

Невідомо, чи приживеться цей інтерфейс після хвилі критики. Також неясно, коли Google очікує його впровадити для всіх.