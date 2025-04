На відео співзасновник сайту Джавад Карім розповідає про слонів у зоопарку Сан-Дієго, інформує 24 Канал.

За сучасними мірками це відео виглядає абсолютно застарілим. У ньому немає ні професійного монтажу, ні обробки звуку – лише 25-річний програміст, який захоплено говорить про хоботи слонів. Тоді Карім і не підозрював, що творить історію інтернету. Сьогодні відео має понад 335 мільйонів переглядів і вважається символом народження YouTube і початку епохи відеоконтенту.

Через два десятиліття YouTube продовжує розвиватися. З того часу, як усе почалося з однієї людини та кількох слонів, платформа виросла до понад 500 годин нового контенту щохвилини – хоча ці цифри можуть бути й вищими, адже офіційна статистика не оновлювалася вже давно.

У 2025 році на YouTube можна знайти все:

персональні відеоблоги,

музичні кліпи з мільярдами переглядів,

прямі трансляції,

подкасти,

документальні фільми,

короткі вертикальні відео.

А віднедавна на YopuTube та в Shorts можна навіть поширити ролики створені за допомогою нейромережі Google Veo 2.

На честь річниці адміністрація YouTube додала повзунок із тортом і зображенням слона до відео Me at the zoo, який веде на канал Каріма. До речі, на його каналі досі лише одне відео, проте вже 5,34 мільйона підписників. У лютому цього року Карім оновив опис відео, щоб привернути увагу громадськості до проблеми мікропластику.

З роками YouTube виріс далеко за межі звичайного відеостримінгу. До платформи додалися сервіси YouTube Music, YouTube Kids, YouTube TV, а також платна підписка YouTube Premium. Якщо у 2005 році стандартною якістю вважалося відео у 240p чи 360p, то у 2025-му доступні вже 4K, 8K, HDR та навіть віртуальна реальність.

Реклама стала невід’ємною частиною платформи, однак це не применшує її впливу. Хоча YouTube не завжди розвивається у напрямках, бажаних для користувачів, важливим чинником його зростання стала поява коротких вертикальних відео – YouTube Shorts. У певному сенсі, Me at the zoo також відповідає духу цього формату.