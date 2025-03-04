Google дозволяє використовувати режим "картинка в картинці" навіть без Premium-підписки, але це не стосується музичних відео – для них підписка все одно потрібна, розповідає 24 Канал.

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Як увімкнути PiP на YouTube без Premium

Щоб активувати PiP безкоштовно, потрібно використовувати сторонній браузер з Play Store. Одним з таких браузерів є Samsung Internet. Хоча крім нього також підійдуть Edge та Vivaldi.

Як налаштувати PiP у Samsung Internet

Завантажте Samsung Internet з Play Store та відкрийте його. Натисніть меню (три горизонтальні лінії) на панелі інструментів. У меню виберіть Налаштування > Корисні функції > Відеоасистент та увімкніть перемикач. Відкрийте нову вкладку, перейдіть на YouTube та запустіть будь-яке відео. Під час відтворення з’явиться плаваюча кнопка – натисніть її, щоб переключитися на відеоплеєр Samsung. У повноекранному режимі поверніться на головний екран (натисканням кнопки "Додому" або жестом свайпа вгору). Браузер автоматично переключить відео в режим "картинка в картинці", навіть якщо сайт це не підтримує.

Плаваючий плеєр має стандартні елементи керування: відтворення, пауза, перемотування та можливість змінювати розмір (на смартфонах Samsung).

Деякі інші браузери теж підтримують режим PiP не лише при перегляді YouTube, але й відео на інших веб плеєрах. Для цього в Edge та Vivaldi не потрібно нічого додатково налаштовувати, а лише відкрити перегляд на весь екран і повернутися на робочий стіл натисканням кнопки "Додому" або жестом свайпа вгору. Після цього на екрані з'явиться маленьке вікно з плеєром, яке можна буде переміщувати по екрану.