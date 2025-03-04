Google позволяет использовать режим "картинка в картинке" даже без Premium-подписки, но это не касается музыкальных видео – для них подписка все равно нужна, рассказывает 24 Канал.

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Как включить PiP на YouTube без Premium

Чтобы активировать PiP бесплатно, нужно использовать сторонний браузер с Play Store. Одним из таких браузеров является Samsung Internet. Хотя кроме него также подойдут Edge и Vivaldi.

Как настроить PiP в Samsung Internet

Загрузите Samsung Internet из Play Store и откройте его. Нажмите меню (три горизонтальные линии) на панели инструментов. В меню выберите Настройки > Полезные функции > Видеоассистент > Видеоассистент и включите переключатель. Откройте новую вкладку, перейдите на YouTube и запустите любое видео. Во время воспроизведения появится плавающая кнопка – нажмите ее, чтобы переключиться на видеоплеер Samsung. В полноэкранном режиме вернитесь на главный экран (нажатием кнопки "Домой" или жестом свайпа вверх). Браузер автоматически переключит видео в режим "картинка в картинке", даже если сайт это не поддерживает.

Плавающий плеер имеет стандартные элементы управления: воспроизведение, пауза, перемотка перемотка и возможность изменять размер (на смартфонах Samsung).

Некоторые другие браузеры тоже поддерживают режим PiP не только при просмотре YouTube, но и видео на других веб плеерах. Для этого в Edge и Vivaldi не нужно ничего дополнительно настраивать, а лишь открыть просмотр на весь экран и вернуться на рабочий стол нажатием кнопки "Домой" или жестом свайпа вверх. После этого на экране появится маленькое окно с плеером, которое можно будет перемещать по экрану.