Google позволяет использовать режим "картинка в картинке" даже без Premium-подписки, но это не касается музыкальных видео – для них подписка все равно нужна, рассказывает 24 Канал.
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Как включить PiP на YouTube без Premium
Чтобы активировать PiP бесплатно, нужно использовать сторонний браузер с Play Store. Одним из таких браузеров является Samsung Internet. Хотя кроме него также подойдут Edge и Vivaldi.
Как настроить PiP в Samsung Internet
- Загрузите Samsung Internet из Play Store и откройте его.
- Нажмите меню (три горизонтальные линии) на панели инструментов.
- В меню выберите Настройки > Полезные функции > Видеоассистент > Видеоассистент и включите переключатель.
- Откройте новую вкладку, перейдите на YouTube и запустите любое видео.
- Во время воспроизведения появится плавающая кнопка – нажмите ее, чтобы переключиться на видеоплеер Samsung.
- В полноэкранном режиме вернитесь на главный экран (нажатием кнопки "Домой" или жестом свайпа вверх).
- Браузер автоматически переключит видео в режим "картинка в картинке", даже если сайт это не поддерживает.
Плавающий плеер имеет стандартные элементы управления: воспроизведение, пауза, перемотка перемотка и возможность изменять размер (на смартфонах Samsung).