Что изменится

Начиная с 12 мая, видеосервис будет показывать меньше рекламы в моменты, которые кажутся зрителям целостными, то есть такими, что не должны прерываться. Например, посреди предложения или последовательности однотипных действий. Компания считает: если реклама появляется в неподходящее время, прерывая ключевой момент, это может заставить зрителя покинуть видео, что повлияет на результаты ролика и доходов его автора, сообщает 24 Канал со ссылкой на объявление Google.

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Вместо этого YouTube будет показывать рекламу в естественных точках разрыва видео, например, во время пауз и переходов, когда в кадре не происходит ничего важного или когда логически меняются темы или локации.

YouTube также планирует изменить старые видео, загруженные ранее, чтобы автоматически включить рекламные слоты в естественных точках разрыва. Создатели могут отказаться от этого в YouTube Studio, если они предпочитают управлять рекламой вручную. Однако в компании предупреждают, что видео со старым форматом рекламы могут приносить меньший доход.

Google отмечает, что создатели, которые вручную размещают рекламу в середине ролика, могут проанализировать, не мешает ли их реклама зрителям. Чтобы помочь с этим, YouTube вводит новую функцию, которая будет сигнализировать создателям, если их рекламу лучше разместить в момент с естественным перерывом, а не в момент, который прерывает просмотр в неподходящий момент.

Кроме того, YouTube поощряет рекламодателей, которые размещают рекламу внутри ролика вручную, рассмотреть возможность позволить системам платформы автоматически определять другие места для показа их рекламы, чтобы обеспечить комфорт для зрителя и вместе с тем дать больше гарантий того, что это объявление не закроют от раздражения.

Преимущества

YouTube обнаружил, что рекламодатели, которые использовали как автоматические, так и ручные промежуточные объявления, получили в среднем более 5% увеличения дохода от рекламы на YouTube по сравнению с теми, кто размещал рекламу только вручную.

YouTube отмечает, что уменьшение количества несвоевременной рекламы поможет авторам удерживать больше зрителей на своих видео.