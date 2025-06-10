Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
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Что известно о Youtube-каналах Арестовича
В ЦПД сообщили, что канал подсанкционного блогера снова заблокировали.
Это уже второй канал Арестовича, который находится за рубежом, попавший под блокировку. Отныне он недоступен на территории Украины,
– отметили там.
Блокировка канала Арестовича / Фото ЦПИ
День назад, 9 июня, YouTube заблокировал каналы ряда блогеров, которые находятся под санкциями СНБО. Среди тех, кто попал под бан, был также Алексей Арестович.
Другие заблокированные блогеры:
- Константин Бондаренко – украинский политолог, сотрудничает с пропагандистским российским изданием Украина.ру.
- Дмитрий Василец – пророссийский блогер и экс-глава запрещенной партии "Держава". Василец еще до начала полномасштабного вторжения России переехал в Москву, где публично поддержал агрессивную войну против Украины.
- Анастасия Кашеварова – российская пропагандистка, "военкор".
- ️Павел Онищенко – лидер организации "Потон", выехал в Москву. В 2023 году ему объявили подозрение в пропаганде войны. Называл украинцев и россиян "единым народом", а полномасштабное вторжение России – "возвращением земель".
Первый заблокированный канал Арестовича имел 1,9 миллиона подписчиков.