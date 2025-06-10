Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Що відомо про Youtube-канали Арестовича

У ЦПД повідомили, що канал підсанкційного блогера знову заблокували.

Це вже другий канал Арестовича, який перебуває за кордоном, що потрапив під блокування. Відтепер він недоступний на території України,

– зазначили там.

Блокування каналу Арестовича / Фото ЦПД

День тому, 9 червня, YouTube заблокував канали низки блогерів, які перебувають під санкціями РНБО. Серед тих, хто потрапив під бан, був також Олексій Арестович.

Інші заблоковані блогери:

Костянтин Бондаренко – український політолог, співпрацює з пропагандистським російським виданням Украина.ру.

Дмитро Василець – проросійський блогер та ексочільник забороненої партії "Держава". Василець ще до початку повномасштабного вторгнення Росії переїхав до Москви, де публічно підтримав агресивну війну проти України.

️Анастасія Кашеварова – російська пропагандистка, "військкор".

️Павло Оніщенко – лідер організації "Потон", виїхав до Москви. У 2023 році йому оголосили підозру у пропаганді війни. Називав українців і росіян "єдиним народом", а повномасштабне вторгнення Росії – "поверненням земель".

Перший заблокований канал Арестовича мав 1,9 мільйона підписників.