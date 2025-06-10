Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Центр протидії дезінформації.
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Що відомо про Youtube-канали Арестовича
У ЦПД повідомили, що канал підсанкційного блогера знову заблокували.
Це вже другий канал Арестовича, який перебуває за кордоном, що потрапив під блокування. Відтепер він недоступний на території України,
– зазначили там.
Блокування каналу Арестовича / Фото ЦПД
День тому, 9 червня, YouTube заблокував канали низки блогерів, які перебувають під санкціями РНБО. Серед тих, хто потрапив під бан, був також Олексій Арестович.
Інші заблоковані блогери:
- Костянтин Бондаренко – український політолог, співпрацює з пропагандистським російським виданням Украина.ру.
- Дмитро Василець – проросійський блогер та ексочільник забороненої партії "Держава". Василець ще до початку повномасштабного вторгнення Росії переїхав до Москви, де публічно підтримав агресивну війну проти України.
- ️Анастасія Кашеварова – російська пропагандистка, "військкор".
- ️Павло Оніщенко – лідер організації "Потон", виїхав до Москви. У 2023 році йому оголосили підозру у пропаганді війни. Називав українців і росіян "єдиним народом", а повномасштабне вторгнення Росії – "поверненням земель".
Перший заблокований канал Арестовича мав 1,9 мільйона підписників.