4 травня скандальний політик у соцмережі повідомив, що у літак, в якому він щойно летів, влучила блискавка, передає 24 Канал.

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Блискавка полює за Арестовичем

За словами Арестовича, спалах і удар відбулися прямо поряд з місцем, де сидів він.

Блогер пригадав, що 5 років потому на святкування його дня народження "завітала" блискавка.

Влупило прямо в дах навісу, під яким я піднімав келих, у момент тосту,

– поділився політик.

Нагадаємо, що минулоріч під час спільного живого ефіру з російською опозиційною до Кремля лібералкою Юлією Латиніною Арестович заявив, що він "рускій". Також політик наголосив, що, мовляв, самостійно ухвалив рішення належити до "російської цивілізації".