Цими днями колишній позаштатний радник голови Офісу Президента заявив, що він – "рускій". Арестович наголошує: це його добровільний та свідомий вибір – належати до російської цивілізації.
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Арестович вважає себе "рускім"
Відповідне зізнання з уст Олексія (чи то пак, Алєксєя) Арестовича пролунало під час його спільного живого ефіру з російською опозиційною до Кремля лібералкою Юлією Латиніною.
Я завжди казав: "Я рускій". Я буду добровільно належати до цієї цивілізації. Етнічно я білорусь, поляк, росіянин… Громадянин України. Але я буду належати до цієї цивілізації, тому що мені подобається правда, совість, справедливість та світло,
– сказав Арестович.
Очевидно, такі висловлювання не могли сподобатися українцям. У мережі можна побачити, як люди пишуть свої "відгуки" на слова Арестовича. Їх навіть неможливо цитувати, бо замість слів лише ***.
Арестович заявив, що вважає себе "рускім": дивіться відео
Інші скандали та реакція суспільства
- Скандальні семінари. Арестович потрапив у центр уваги після публікації уривків з його закритих психологічних семінарів. Там він висловлювався про жінок та чоловіків, пропагуючи сексизм та насилля. Це викликало хвилю обурення.
- Сумнівна реакція на критику. Після широкого розголосу через публікацію висловлювань Арестович іронічно прокоментував критику, пропонуючи провести ефір на тему "Арестович і жінки", де він "показово душитиме" жінок.
- Заяви про "розлюднення". Арестович зробив заяву про помилковість стратегії "розлюднення окупантів" українцями. За його словами, це нібито "дало росіянам мотивацію воювати". Тобто, за логікою Арестовича, українці дають мотивацію росіянам воювати.
- Контроверсійні слова щодо НАТО. Він висловлював думку про необхідність відмови від територій для вступу в Північноатлантичний альянс. Крім того, критикував жінок у Збройних Силах України.
- Перспективи війни з Росією. Арестович обговорював можливі сценарії завершення війни, зокрема зі сценарієм, схожим на поділ Кореї. Після цього секретар РНБО Олексія Данілова заявив про неприпустимість порівнянь України з Кореєю.
- Втеча за кордон під приводом "вигнання". У вересні 2023 року Арестович покинув територію України через польсько-український пункт пропуску Краківець – Корчова. Він заявив, що йому "доведеться побути опозиційним політиком у вигнанні".