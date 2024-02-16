Цими днями колишній позаштатний радник голови Офісу Президента заявив, що він – "рускій". Арестович наголошує: це його добровільний та свідомий вибір – належати до російської цивілізації.

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Арестович вважає себе "рускім"

Відповідне зізнання з уст Олексія (чи то пак, Алєксєя) Арестовича пролунало під час його спільного живого ефіру з російською опозиційною до Кремля лібералкою Юлією Латиніною.

Я завжди казав: "Я рускій". Я буду добровільно належати до цієї цивілізації. Етнічно я білорусь, поляк, росіянин… Громадянин України. Але я буду належати до цієї цивілізації, тому що мені подобається правда, совість, справедливість та світло,

– сказав Арестович.

Очевидно, такі висловлювання не могли сподобатися українцям. У мережі можна побачити, як люди пишуть свої "відгуки" на слова Арестовича. Їх навіть неможливо цитувати, бо замість слів лише ***.

Арестович заявив, що вважає себе "рускім": дивіться відео

Зверніть увагу! Цю заяву Арестовича також підхопили російські телеграм-канали. Громадяни ворожої держави тішаться, що "колишній кумир українців" тепер явно працює проти України.

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