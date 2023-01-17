Так, заяву політик написав 17 січня. У цей же день її погодили на Банковій. Мережа традиційно вибухнула мемами та жартами. Далі 24 канал зібрав найяскравіші з них.
До речі Офіс Президента погодив відставку Арестовича з посади радника
Йде епоха
Українці були дещо здивовані таким рішенням. Кепкують, мовляв, "Звільняється Арестович – йде епоха". Також пригадали посадвцю заяву про "відкликав вибачення" та, звісно, "2 – 3 тижні".
Жарти про звільнення Арестовича / Скриншот зі сторінки Андрій Бджоляр
Традиційні ребуси / Скриншот зі сторінки Антона Тимошенка
Меми про відставку Арестовича / Фото з мережі:
Що цьому передувало
- Після удару росіян по багатоповерхівці в Дніпрі, Арестович припустив, що в житловий будинок влучив уламок ракети, яку збила українська ППО.
- Згодом цю інформацію спростували в Збройних Силах нашої держави. Наголосила, що окупанти поцілили по об'єкту цивільної інфраструктури ракетою Х-22, яку наша протиповітряна оборона не може збивати.
- Це підтвердили в Міністерстві оборони Великої Британії. Там констатували, що цей тип озброєння є надзвичайно неточним.
- На Арестовича звалився шквал критики, оскільки його заява розлетілась по російським пропаганлистських каналах.
- Після цього радник ОП вирішив звільнитись.