У вівторок, 17 січня, стало відомо про намір Арестовича піти у відставку з його повідомлення у соціальних мережах. Прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі журналістам згодом сказав, що в ОП задовольнили це прохання про звільнення позаштатного радника.

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Заяву на звільнення вже підписано

За словами Никифорова, керівниця Апарату Офісу Президента Марія Вітушок підписала відповідний наказ про звільнення Арестовича. Зауважмо, що звільнитися позаштатний радник вирішив за власним бажанням, написавши заяву.