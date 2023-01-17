Субота, 14 січня 2023 року, увійде в українську історію як день, коли Росія здійснила черговий теракт за допомогою ракет великої дальності. Звісно, що інформаційно-психологічними операціями ворожа пропаганда намагалася звинуватити в трагедії в Дніпрі українську протиповітряну оборону. Однак правда не на боці загарбників.

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Росія поцілила в житловий будинок ракетою Х-22

Британські розвідники зауважили, що ця масована атака була здійснена після 15 днів відносної "тиші". Як і під час попередніх 8 хвиль ударів, окупанти насамперед цілили в об'єкти української енергосистеми. Проте одна велика протикорабельна ракета AS-4 KITCHEN – або ж Х-22 – влучила у багатоповерхівку.

Росія випустила цю ракету із середнього бомбардувальника Ту-22М3 BACKFIRE. Це призвело до загибелі щонайменше 40 людей,

– написали в міноборони.

Не варто вірити брехні окупантів про те, що в цьому теракті винна українська ППО, адже, як відомо, ракети Х-22 надзвичайно неточні, якщо ними атакувати наземні цілі. Аналітики заакцентували, що радарна система наведення цих ракет погано розрізняє цілі в міських районах.

Зверніть увагу! У міноборони Британії нагадали, що подібними ракетами окупанти здійснювали інші теракти. Зокрема, відомо, що вони обстріляли такою зброєю торговий центр в Кременчуці 27 червня 2022 року.

Водночас експерти зазначили, що Росії важко завдавати точних ударів по об'єктах, які перебувають на чималій відстані.

Удар по будинку в Дніпрі: росіянам не можна довіряти

У своєму недавньому зверненні президент Володимир Зеленський наголосив на тому, що Україна притягне притягнути до відповідальності усіх окупантів, які причетні до цього теракту.

Окрім того, у мережі з'явились чергові докази того, що це ніяка не ППО збила ракету, через що уламок нібито влучив в житловий будинок. Користувачі опублікували відео, на якому видно момент попадання Х-22 в багатоповерхівку.

Це ситуація вкотре засвідчує, що не варто піддаватися ворожому ІПСО та треба ретельно перевіряти інформацію, яка з'являється в засобах масової інформації та телеграм-каналах.



Як не піддаватись ІПСО росіян / Картинка 24 Каналу