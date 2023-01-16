Керівник Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що сьогодні у Дніпрі була проведена оперативна нарада щодо ліквідації наслідків ракетної атаки на багатоповерховий житловий будинок.

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На нараді були присутні: генпрокурор Андрій Костін, мер міста Борис Філатов, керівник ОВА Валентин Резніченко, ДСНС, Нацполіція, медики, всі, хто залучені у ліквідації наслідків і порятунку людей.

Були прийняті оперативні рішення щодо розселення людей, по житлу. Зараз ще продовжуємо робочі моменти по них,

– йдеться у повідомленні.

Українці кинулись допомогати постраждалим

Однак, Тимошенко зауважив, що хоче сьогодні відзначити інше – "наших людей, які кинулись на допомогу одразу після перших пострілів".

За його словами, у медичних закладах черги охочих здати кров. За два дні прийшли уже понад 300 людей. У Дніпрі організували пункт допомоги потерпілим, куди привезли "гори" речей та продуктів.

Теплі речі, їжа – всього цього гори! Це все допомога людей, дніпрян, українців,

– зазначив Тимошенко.

Українці звезли у Дніпро гори одягу та їжі / Фото Кирило Тимошенко

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