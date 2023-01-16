Руководитель Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что сегодня в Днепре было проведено оперативное совещание по ликвидации последствий ракетной атаки на многоэтажный жилой дом.

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На совещании присутствовали: генпрокурор Андрей Костин, мэр города Борис Филатов, руководитель ОВА Валентин Резниченко, ГСЧС, Нацполиция, медики, все привлеченные в ликвидации последствий и спасения людей.

Были приняты оперативные решения о расселении людей по жилью. Сейчас еще продолжаем рабочие моменты по ним,

– говорится в сообщении.

Украинцы бросились помогать пострадавшим

Однако Тимошенко отметил, что хочет сегодня отметить другое - "наших людей, которые бросились на помощь сразу после первых выстрелов".

По его словам, в медицинских учреждениях очереди желающих сдать кровь. Через два дня пришли уже более 300 человек. В Днепре был организован пункт помощи пострадавшим, куда привезли "горы" вещей и продуктов.

Теплые вещи, еда – всего этого горы! Это все помощь людей, днепрян, украинцев,

– отметил Тимошенко.

Украинцы свезли в Днепр горы одежды и еды / Фото Кирилл Тимошенко

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