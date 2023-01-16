Так, кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 осіб. Також є багато постраждалих. Пошуки людей під завалами досі тривають.

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Що відомо про дітей, які загинули у Дніпрі

Департамент гуманітарної політики міської ради підтвердив загибель дітей внаслідок ракетної атаки. Їхні імена:

Максим Богуцький – випускник минулого року НВК №111,

Марія Лебідь – навчалася в НВК №66,

Анна Фігурна – навчалася в НВК №131.



Загиблий Максим Богуцький / фото Департамент гуманітарної політики



Загибла Марія Лебідь / фото Департамент гуманітарної політики



Загибла Анна Фігурна / фото Департамент гуманітарної політики

Редакція 24 Каналу приносить глибокі співчуття близьким та друзям. Світла пам'ять дітям.

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