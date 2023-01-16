Так, кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 осіб. Також є багато постраждалих. Пошуки людей під завалами досі тривають.
Важливо Танцівниця та президентка учнівської ради: у Дніпрі росіяни ракетою вбили 15-річну Марію Лебідь
Що відомо про дітей, які загинули у Дніпрі
Департамент гуманітарної політики міської ради підтвердив загибель дітей внаслідок ракетної атаки. Їхні імена:
- Максим Богуцький – випускник минулого року НВК №111,
- Марія Лебідь – навчалася в НВК №66,
- Анна Фігурна – навчалася в НВК №131.
Загиблий Максим Богуцький / фото Департамент гуманітарної політики
Загибла Марія Лебідь / фото Департамент гуманітарної політики
Загибла Анна Фігурна / фото Департамент гуманітарної політики
Ракетний удар по Дніпру: останні новини
- Російські загарбники 14 січня завдали удару по Дніпру. У мережі показали квартиру загиблого тренера з боксу Михайла Кореновського до та після прильоту ракети.
- Наразі безвісно зниклі – 46 осіб, з яких перебування 11 осіб встановлено, доля 35 осіб з'ясовується.
- Окрім цього, трагічна історія трапилась із родиною, яка втекла від обстрілів з Нікополя до Дніпра. Так, подружжя Ірини та Максима загинуло внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку. Сиротами залишились 9-річний Тимур та 14-річна Кароліна.
- До речі, президент Володимир Зеленський відреагував на терористичний російський удар по житловому будинку в Дніпрі. Він заявив, що всіх причетних до цього терору обов'язково знайдуть.
- Також на ракетний обстріл відреагував міністр оборони Олексій Резніков. Він наголосив, що усіх воєнних російських злочинців очікує трибунал.