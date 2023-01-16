Подружжя Ірини та Максима загинуло у результаті влучання російської ракети у багатоповерхівку у Дніпрі. Сиротами залишились 9-річний Тимур та 14-річна Кароліна.

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Сім'я жила на 8 поверсі будинку

Дружина брата загиблої Ірини Валерія Марченко розповіла, що пів року тому родина переїхала з Нікополя до Дніпра. Квартира Ірини та Максима розташовувалась на 8 поверсі багатоповерхівки.

Сьогодні можна без проблем розгледіти колір шпалер у вітальні, адже ці фото облетіли чи не весь світ,

– пише Валерія.

Діти подружжя дивом врятувались. У момент вибуху Тимур та Кароліна чекали на батьків на вулиці біля будинку. Наразі малеча перебуває в лікарні.

Квартира, де жила сім'я / Фото з інстаграму Валерії Марченко

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