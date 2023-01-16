Так, рятувальники дістали з-під завалів 39 осіб. Серед врятованих є й діти.

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Станом на ранок 16 січня відомо:

врятовано 39 осіб – з них 6 дітей,

загинуло 35 осіб – з них 2 дитини,

травмовано 75 осіб – з них 14 дітей,

безвісно зниклі – 46 осіб, з яких перебування 11 осіб встановлено, доля 35 осіб з'ясовується.

У ДСНС повідомили, що 15 січня о 15:32 пожежу в завалах ліквідовано. Розгорнуто 14 наметів для обігріву та харчування постраждалих, видачі одягу та речей першої необхідності, а також забезпечення роботи органів управління.

Психологами ДСНС надано допомогу 98 постраждалим. Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів. Всього до робіт залучено 577 осіб та 103 одиниці техніки, з них від ДСНС – 155 осіб та 39 одиниць техніки,

– зазначили рятувальники.

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Постраждалі можуть отримати допомогу

У міськраді Дніпра повідомили, що 16 січня з 10:00 біля зруйнованого будинку постраждалі від ракетної атаки зможуть отримати гуманітарну допомогу. Так, людям видаватимуть одяг, предмети першої необхідності, продукти харчування.

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