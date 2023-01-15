Під час чергової масованої атаки Росія обстріляла житловий будинок в Дніпрі, внаслідок чого загинуло десятки невинних людей. Як зазначає Зеленський, упродовж дня він отримує повідомлення з місця трагедії. Рятувальники борються за життя кожної людини.

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Скільки людей загинуло внаслідок теракту

Під час звернення президент наголосив, що до рятувальної операції залучені всі необхідні служби. Власне, він подякував ДСНС, поліції, Нацгвардії, комунальним службам, лікарям, волонтерам та звичайним дніпрянам, які допомагають розбирати завали.

Станом на цей час (вечір 15 січня – 24 Канал) залишається невідомою доля понад 30 людей, які могли бути в будинку на час влучання ракети терористів. Десятки людей вдалося врятувати з-під завалів, серед них – шість дітей. Боремося за кожну людину. Рятувальна операція триватиме стільки, скільки буде хоч найменший шанс урятувати життя,

– сказав глава держави.

Окрім того, за його словами поки відомо про 30 загиблих людей, серед яких є дівчинка, якій їй було всього 15 років. Також він заакцентував, що двоє дітей залишились без батьків через цей терористичний акт.

24 Канал висловлює співчуття усім рідним та близьким загиблих внаслідок цього обстрілу.

За час, що минув після цієї атаки, Україна почула слова співчуття, підтримки від багатьох лідерів, суспільних діячів, журналістів і звичайних людей із різних країн світу. Я дякую кожному, хто не залишився байдужим! Дуже важливо, що нормальні люди об’єднуються у відповідь на терор,

– наголосив Зеленський.​

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