Во время очередной массированной атаки Россия обстреляла жилой дом в Днепре, в результате чего погибли десятки невинных людей. Как отмечает Зеленский, в течение дня он получает сообщение с места трагедии. Спасатели борются за жизнь каждого человека.

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Сколько человек погибло в результате теракта

В ходе обращения президент подчеркнул, что к спасательной операции привлечены все необходимые службы. Собственно, он поблагодарил ГСЧС, полицию, Нацгвардию, коммунальные службы, врачей, волонтеров и обычных днепрян, которые помогают разбирать завалы.

По состоянию на это время (вечер 15 января – 24 Канал) остается неизвестной судьба более 30 человек, которые могли быть в доме во время попадания ракеты террористов. Десятки людей удалось спасти из-под завалов, в том числе шесть детей. Боремся за каждого человека. Спасательная операция будет длиться столько, сколько будет хоть малейший шанс спасти жизнь,

– сказал глава государства.

Кроме того, по его словам, пока известно о 30 погибших людях, среди которых есть девочка, которой ей было всего 15 лет. Также он отметил, что двое детей остались без родителей из-за этого террористического акта.

24 Канал выражает соболезнования всем родным и близким погибших в результате этого обстрела.

За время, прошедшее после этой атаки, Украина услышала слова сострадания, поддержки от многих лидеров, общественных деятелей, журналистов и обычных людей из разных стран мира. Я благодарю каждого, кто не остался равнодушным! Очень важно, что нормальные люди объединяются в ответ на террор,

– подчеркнул Зеленский.

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