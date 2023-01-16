Супруги Ирина и Максим погибли в результате попадания российской ракеты в многоэтажку в Днепре. Сиротами остались 9-летний Тимур и 14-летняя Каролина.
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Семья жила на 8 этаже дома
Жена брата погибшей Ирины Валерия Марченко рассказала, что полгода назад семья переехала из Никополя в Днепр. Квартира Ирины и Максима размещалась на 8 этаже многоэтажки.
Сегодня можно без проблем разглядеть цвет обоев в гостиной, ведь эти фото облетели чуть ли не весь мир,
– пишет Валерия.
Дети супругов чудом спаслись. В момент взрыва Тимур и Каролина ждали родителей на улице возле дома. Сейчас малыши находятся в больнице.
Квартира, где жила семья / Фото с инстаграма Валерии Марченко
Последние новости из Днепра
- По состоянию на утро 16 января известно, что российская ракета унесла жизни 35 жителей дома. Среди них двое детей. 39 человек спасены, 75 ранены. Из раненых 14 детей. Судьба еще 35 жильцов дома неизвестна. Поиск людей под завалами продолжается.
- В России злорадствуют из-за этого обстрела. Там "шутят", что это совсем никакая не атака, а "взрыв газового баллона".
- На ситуацию отреагировал министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что всех военных русских преступников ожидает трибунал. И никакие "отмазки" не помогут оккупантам.