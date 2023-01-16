Супруги Ирина и Максим погибли в результате попадания российской ракеты в многоэтажку в Днепре. Сиротами остались 9-летний Тимур и 14-летняя Каролина.

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Семья жила на 8 этаже дома

Жена брата погибшей Ирины Валерия Марченко рассказала, что полгода назад семья переехала из Никополя в Днепр. Квартира Ирины и Максима размещалась на 8 этаже многоэтажки.

Сегодня можно без проблем разглядеть цвет обоев в гостиной, ведь эти фото облетели чуть ли не весь мир,

– пишет Валерия.

Дети супругов чудом спаслись. В момент взрыва Тимур и Каролина ждали родителей на улице возле дома. Сейчас малыши находятся в больнице.

Квартира, где жила семья / Фото с инстаграма Валерии Марченко

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