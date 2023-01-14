Внаслідок обстрілу є жертви. Ще десятки людей зазнали поранень.
До теми Масована ракетна атака 14 січня: в яких областях немає світла
Президент показав наслідки атаки по Дніпру
Зеленський відреагував на терористичний російський удар по житловому будинку в Дніпрі.
Вічна пам'ять усім, чиї життя забрав російський терор! Світ має зупинити це зло. Розбір завалів у Дніпрі триває. Усі служби працюють. Боремось за кожну людину, кожне життя,
– зазначив глава держави.
Він додав, що всіх причетних до цього терору обов'язково знайдуть.
"Усі понесуть відповідальність. Максимальну", – наголосив президент.
Дивіться відео наслідків ракетного удару по Дніпру:
Зауважте Перші хвилини після влучання: у мережі показали, як люди втікали з місця прильоту в Дніпрі
Коротко про російський удар по Дніпру
- Близько 16:00 заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив жахливі новини з Дніпра – російська ракета влучила в багатоквартирний будинок.
- Він додав, що спілкувався з міським головою Дніпра Борисом Філатовим, який виїхав на місце події. За словами мера, завали у Дніпрі розбиратимуть всю ніч. На місці влучання – поганий зв'язок, а всі райони повністю знеструмлені та відключені від систем.
- На влучання ракети вже відреагували й в Офісі Президента. Його керівник Андрій Єрмак назвав росіян терористами та запевнив, що вони повинні бути покарані.
- В Офісі Генпрокурора повідомили, що розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
- Станом на 17:50 відомо, що пожежникам вдалося врятувати з-під завалів 20 людей, серед яких 3 дитини.
- На жаль, загинули 5 людей, а поранень зазнали ще 27 осіб, з яких шестеро – діти. Постраждалих госпіталізували.
- Рятувальники продовжують працювати на місці обстрілу, тож кількість жертв та травмованих, ймовірно, може зрости.